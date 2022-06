Calciomercato Monza: dopo Cragno si puntano Candreva, Sensi e Pessina

L’amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, in una recente intervista su Radio 1 ha dichiarato: “Il primo anno l’obiettivo è la salvezza. Se firmerei per occupare il primo posto della colonna di destra? Assolutamente sì”. Nonostante le sue parole il calciomercato del Monza ruota intorno a calciatori che possono ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza. Dopo che nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli acquisti di Alessio Cragno, l’esperto portiere vanta anche due presenze in nazionale, e Ranocchia, nelle ultime ore c’è una certa fiducia sulla positiva conclusione delle trattative legate a Candreva e Sensi.

Calciomercato Monza: trovato l’accordo con l’Inter per Sensi

Secondo Sky il club di Berlusconi ha già trovato un’intesa con i nerazzurri di Milano per ottenere le prestazioni di Stefano Sensi. Si tratta sulla base di un prestito secco di 1 anno, al momento senza opzioni di riscatto o rinnovo obbligatorio. Il centrocampista ha chiesto alcuni giorni per riflettere ma probabilmente l’affare andrà in porto.

Per quanto riguarda Antonio Candreva, più che il giocatore c’è da convincere la Sampdoria. Il club blucerchiato non vorrebbe lasciarlo partire essendo quest’ultimo una pedina fondamentale per la squadra ma il calciatore accetterebbe volentieri la destinazione lombarda. Per questo motivo, Pastorello, agente dell’ex Inter, è a Milano per incontrare Galliani. I due parleranno anche di Patrick Cutrone, altro obiettivo del Monza che intende rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Stroppa.

Altro centrocampista messo nel mirino dal club di Berlusconi è Matteo Pessina. L’atalantino può essere il vero colpaccio di questa prima fase del calciomercato del Monza. In questo caso la trattativa è più difficile e complicata. Per ora i primi contatti si stanno avviando verso la strada di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Infine il club brianzolo sembra aver mollato la pista che porta a Ounas ma resta comunque alla finestra in attesa di aperture future.