Ounas-Salernitana: il Napoli chiede un centrocampista granata

Nelle ultime ore si riscalda l’asse Napoli-Salerno. Secondo quanto riportato da Tuttsport, i due club campani sono pronti a concludere un’operazione di calciomercato che porterebbe Adam Ounas in granata e Emil Bohinen in maglia azzurra. Per la società di Aurelio De Laurentiis cedere l’algerino in questa sessione estiva di mercato è una priorità alta. Ounas in scadenza di contratto, il prossimo anno potrebbe andar via a parametro zero. Allo stesso modo Iervolino porterebbe, a buon prezzo, alla corte di Nicola un talentuoso calciatore utile a rinforzare l’attacco.

Affare Ounas: il Napoli chiede Bohinen

Stando alle ultime voci di calciomercato, la società partenopea avrebbe espressamente richiesto Emil Bohinen come contropartita da inserire nell’operazione relativa alla cessione di Ounas. Il 23enne norvegese ha disputato un buon girone di ritorno con la maglia della Salernitana e potrebbe rappresentare un rinforzo utile per la mediana di Spalletti.

La trattativa è alle prime fasi ma le società sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. L’unico nodo da sciogliere è relativo a Ounas, l’algerino al momento non è convinto di lasciare i partenopei per accasarsi a Salerno.