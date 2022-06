Calciomercato Napoli ultimissime: azzurri su Min-jae Kim

Le ultimissime sul calciomercato del Napoli non riguardano l’attacco ma il reparto difensivo. La retroguardia di Luciano Spalletti è stata una delle migliori dell’ultimo campionato e ha ben figurato anche in Europa (escludendo il pesante K.O. casalingo con il Barcellona – ndr). Nonostante questo la dirigenza azzurra vuole tutelarsi in caso di addii improvvisi. Dopo aver salutato Tuanzebe tornato al Manchester e con la situazione poco chiara del rinnovo di Kalidou Koulibaly, Aurelio De Laurentiis è già corso ai ripari. Come anticipato dal Corriere dello Sport, i fari sono finiti in Turchia e si sono accesi su Min-jae Kim.

Calciomercato Napoli ultimissime: Min-jae Kim potrebbe sostituire Koulibaly

La roccia sudcoreana di 190 cm ha disputato un’ottima stagione con la maglia del Fenerbache. Grazie alla sua potenza fisica viene soprannominato ‘il Mostro’ e inoltre vanta una buona visione di gioco, grazie alla quale riesce a impostare senza problemi le ripartenze della squadra. Min-jae Kim è il profilo ideale per sostituire l’attuale capitano del Napoli. Il suo valore è abbastanza alto, 14 milioni di euro, e la trattativa è ancora nelle prime fasi. Ad ogni modo Kim sembra solo un piano B, l’obiettivo numero uno in difesa, resta Leo Ostigard.