Mertens: a breve potrebbe esserci il rinnovo col Napoli

L’amore che lega Mertens al Napoli non può ridursi a una mera questione economica. Il belga nel capoluogo campano è diventato un re osannato dai tifosi e lui ha ricambiato a suon di gol l’affetto del popolo azzurro. Aurelio De Laurentiis sa benissimo che il miglior marcatore della storia del Napoli non può essere trattato come un calciatore qualunque. Le parti che sembravano distanti anni luce con il passare dei giorni si avvicinano e sembra sempre più possibile la firma del rinnovo.

Mertens potrebbe ridursi l’ingaggio

Ciro vuole Napoli e le sue parole dal ritiro della nazionale belga lasciano poco spazio all’interpretazione: “Futuro? Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci”. Come anticipato da La Repubblica, Mertens ha le idee abbastanza chiare e la distanza tra la richiesta del calciatore (2.5 milioni di euro a stagione) e l’offerta della dirigenza azzurra (1.5 milioni di euro all’anno), potrebbe azzerarsi a metà strada.