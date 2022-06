Fabio Pecchia vuole Forte del Benevento

Il nuovo allenatore del Parma, Fabio Pecchia, ha richiesto un rinforzo di spessore in attacco per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie B. Il nome per rinforzare il reparto offensivo dei ducali è quello di Francesco Forte. Il calciatore in forza al Benevento, ha disputato con i campani un’ottima seconda parte di stagione. Arrivato a vestire la maglia degli stregoni a gennaio, ha messo a segno 7 gol in 14 partite.

Fabio Pecchia voleva Forte alla Cremonese

Il tecnico dei ducali già la scorsa stagione quando sedeva sulla panchina della Cremonese, aveva richiesto l’acquisto della punta romana. Francesco Forte è il profilo adatto al Parma. In carriera ha totalizzato quasi 100 gol e oltre la metà di questi li ha realizzati in Serie B con le maglie di Perugia, Spezia, Juve Stabia, Venezia e Benevento. Il valore di Forte è attualmente inferiore ai 2 milioni di euro e la dirigenza dei ducali è pronta a soddisfare la richiesta di Fabio Pecchia.