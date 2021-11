Pronto il rinnovo per il campione neroazzurro?

In casa Inter tiene banco la questione rinnovi. Dopo quello di Lautaro Martinez, che ha firmato fino al 2026 togliendo la clausola dal contratto, e quello potenziale di Handanovic ora toccherà a Barella e Brozovic. Mentre per il croato la situazione è un po’ più complessa – c’è l’ombra del PSG dietro i tentennamenti del numero 77 neroazzurro – quello del centrocampista sardo è imminente. Il rinnovo di Barella potrebbe essere ufficializzato già giovedì. Per Barella adeguamento d’ingaggio e investitura di capitan futuro: andrà a guadagnare 4,5 milioni all’anno (a salire) fino al 2026. Situazione molto tranquilla con l’accordo raggiunto fra le parti, gli interessamenti di Liverpool, United e Atletico non hanno scalfito il voler del centrocampista neroazzurro.

Per Brozo, invece, c’è ancora da lavorare. Lui chiede un ingaggio da big e l’Inter è disposta a concederglielo. La problematica è legata alla situazione che suo padre – anche suo agente – e il suo avvocato vogliono portare avanti per strappare un contratto migliore, visti gli interessi di United, Liverpool, PSG e Newcastle. Brozovic sa che è un perno di questa Inter e Simone Inzaghi gli ha affidato le chiavi del centrocampo neroazzurro. Mentre il rinnovo di Barella è cosa praticamente fatta, per quello di Epic Brozo c’è ancora da attendere.