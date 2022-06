L’Inter valuta le ipotesi, il CorSport: “Lukaku disposto a tutto, Dybala in attesa”

Inter Romelu Lukaku ha un pensiero fisso, tornare al nel minor tempo possibile nel suo club. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti sino ad oggi. A discuterne è proprio l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si afferma l’estrema volontà del giocatore, al momento in “esilio”, di riavere il club interista fra le mani. Disposto anche a rifiutare qualsiasi offerta propostagli dal Bayern Monaco, Real Madrid e Tottenham.

Inter Romelu Lukaku: Big Rom ha le idee chiare

Lukaku dimostra di avere le idee ben chiare: esporre le proprie ragioni alla nuova proprietà del Chelsea. Un’impresa difficile per la società? L’obiettivo consisterebbe nello sbloccare il tutto entro il 30 giugno in modo da godere dei benefici del Decreto Crescita. Risulta essere più semplice, invece, la situazione riguardo la Joya: nessun sì definitivo, il club interista dovrà definire prima le uscite di Sanchez e Lukaku.

Incontro con il legale

Secondo ultime indiscrezioni, il legale Big Rom Sebastien Ledure, in settimana potrebbe incontrare la dirigenza dei Blues. Se per il club interista la deadline del 30 giugno non è vincolante, lo sarà la formula dell’operazione: Romelu potrà giungere solo in prestito. Dalla società del Chelsea si potrebbe aprire una rivalutazione del patrimonio.