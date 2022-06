Brutto infortunio per Skriniar: Inter col fiato sospeso

Brutte notizie per l’Inter, brutto infortunio per Skriniar. Lo slovacco esce per infortunio nel corso del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan, match valevole per la Nations League 2022/2023.

Brutto infortunio per Skriniar: in panchina in lacrime

Il difensore nerazzurro ha rimediato un infortunio che non sembra di poco conto. La sua reazione dopo l’uscita dal campo preoccupa e non poco i tifosi interisti. La speranza è che si tratti solo di brutte sensazioni e che gli esami non confermino la preoccupazione.

Il Numero 37 dell’Inter, durante la sfida in Nazionale, è uscito dal campo con le mani sul volto, disperato e preoccupato per l’infortunio. Il problema sembra essere al ginocchio. Dalle reazioni del 27enne, sembra essere qualcosa di preoccupante. Tutto è nato da un movimento innaturale in una scivolata nella metà campo difensiva della Slovacchia. Cercando di contrastare l’avversario, Milan è entrato sulla palla in spaccata, qui il ginocchio ha avuto una torsione non del tutto naturale. Il capitano slovacco ha resistito circa dieci minuti prima di chiedere il cambio, uscito poi al 43′.

Nelle prossime ore si potrà sapere di più al riguardo e avere maggiori dettagli sulla gravità dell’infortunio del giocatore dell’Inter.