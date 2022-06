Lorenzo Lucca nel mirino della Salernitana

Lorenzo Lucca è il primo nome per rinforzare il reparto offensivo della Salernitana. La squadra campana sembra far sul serio per il giovane bomber del Pisa e l’attuale valore del cartellino, circa 6 milioni di euro, non sembra spaventare il presidente Iervolino. Il nazionale Under21 si è reso protagonista di un’ottima prima parte di stagione con la maglia dei toscani. Nel girone di ritorno, però, le prestazioni sono calate e i gol sono mancati ma il club campano crede nelle potenzialità del calciatore. A complicare la trattativa c’è l’agguerrita concorrenza di altri club, tra i quali il Verona.

Salernitana: in attacco non si tratta solo Lorenzo Lucca

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza campana vuole migliorare il reparto avanzato per dare a Nicola una squadra in grado di segnare con più facilità. Si trattano i riscatti di Federico Bonazzoli e Simone Verdi, inoltre c’è da sciogliere il nodo Simy. Il nigeriano ha deluso sia a Salerno che a Parma ma il tecnico Nicola vuole valutarlo in ritiro dopo averlo già allenato a Crotone.

Intanto si sogna ancora il colpo Cavani, il Matador ha recentemente dichiarato: “Ho due-tre proposte dall’Europa ma anche dall’Argentina e dal Brasile. Prima però voglio godermi le vacanze, la mia città, e poi analizzerò le proposte, ancora non ho deciso nulla”.