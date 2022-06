Mertens, stallo totale sul rinnovo: e su di lui c’è solo un club

Mertens-Napoli, è stallo totale. Il futuro del belga, a poche ore dalla scadenza del contratto che lo lega al Napoli, è ancora più che mai un rebus. Una situazione davvero paradossale per un giocatore eletto simbolo della tifoseria azzurra, ma ormai sempre più distante dalla dirigenza. L’attaccante sembra inoltre non avere più il grande mercato che ci si aspettava: le romane hanno allentato la presa e al momento l’unico interessamento concreto si registra in Belgio.

Mertens-Napoli, nessun passo avanti. Sul belga solo l’Anversa

Con Lazio e Roma sempre più defilate dopo l’interesse iniziale, al momento solo i belgi dell‘Anversa, allenati dalla vecchia conoscenza della Serie A Mark Van Bommel, sembrano concretamente interessati all’attaccante di Lovanio. L’ex PSV spera ancora in un colpo di coda che gli consenta di rimanere a Napoli e ha mandato numerosi messaggi indiretti al presidente Aurelio De Laurentiis. Per ora, tuttavia, non si registrano passi avanti in direzione rinnovo: il moderato rilancio azzurro (offerta da 2,5 milioni di euro a stagione) è stato nuovamente rifiutato dall’attaccante.

A meno di colpi di scena finali, potrebbe dunque chiudersi così una storia durata ben 9 anni. Un epilogo che, di certo, tantissimi tifosi azzurri non perdonerebbero a De Laurentiis dopo i già tanti “big” che hanno lasciato Napoli nelle stagioni passate.