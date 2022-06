Calciomercato Roma: idea belga per l’attacco, ecco di chi si tratta

Tammy Abraham ha bisogno di compagnia in attacco e la Roma lo sa bene. Ragion per cui sta cercando di portare nella capitale una punta o un giocatore che dia sostanza all’attacco. L’indiziato dell’ultima ora potrebbe arrivare dal Napoli, si tratta di Dries Mertens. Situazione che appare all’orizzonte come strada principale, poichè tra Mertens e il Napoli non c’è stato il rinnovo. Il giocatore chiedeva 4 milioni di euro di ingaggio, il Napoli non se l’è sentita di accontentarlo e ora sembra sia stato addirittura proposto alla Roma.

Mertens-Roma, una situazione che si potrebbe sbloccare presto

Dries Mertens, classe 1997, a Napoli dal 2013 dove ha disputato 295 partite realizzando 113 gol, potrebbe affiancare Abraham con la maglia giallorossa nel prossimo campionato di Serie A. Napoletano d’adozione, ha cercato e sta cercando di rinnovare il contratto, ma la società azzurra non vuole dargli l’ingaggio richiesto. Ecco allora la Roma di Mourinho che piomba su di lui. Con Abraham formerebbe la coppia offensiva di una volta, uno alto e uno basso, entrambi con il fiuto del gol. Insomma si tratterebbe di un importante acquisto per i giallorossi che metterebbero tanti gol sul piatto, cosa che l’anno scorso è un pò mancata a un certo punto della stagione. A Mertens la destinazione Roma non dispiace e sarebbe anche disposto a ridursi a 3,5 il suo ingaggio.