Napoli, idea Correa: può sostituire Mertens in caso di addio

Napoli-Correa, suggestione o possibilità concreta? Con Dries Mertens che sembra ormai sempre più lontano dagli azzurri, spunta per i partenopei l’idea legata all’argentino dell’Inter. Pupillo del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, l’ex laziale potrebbe tuttavia faticare a trovare spazio in un attacco che ha ritrovato Romelu Lukaku. Anzi: si sta pensando di fare spazio per accogliere anche Paulo Dybala e il sacrificato potrebbe essere proprio il connazionale.

Napoli-Correa, gli scenari possibili

La chiave da trovare riguarda certamente il lato economico. Il giocatore gradirebbe la destinazione Napoli, ma l’Inter ha appena sborsato 30 milioni per riscattare l’attaccante dell’Albiceleste dalla Lazio. Difficile, insomma, che i nerazzurri lo svendano. L’intesa potrebbe essere raggiunta intorno ai 25 milioni, con il giocatore che chiede circa 3 milioni di ingaggio. Oppure andrebbero scandagliate le opzioni che ruotano intorno al prestito, alternativa che però impedirebbe all’Inter di raggiungere uno dei due attuali scopi – non solo fare spazio a Dybala, ma far respirare cassa e bilancio.

Nel Napoli, Correa si integrerebbe bene per caratteristiche con Hirving Lozano e Victor Osimhen. Una variabile da considerare, però, è senz’altro la propensione all’infortunio dell’argentino. Un fattore che ha condizionato negativamente la stagione d’esordio all’Inter e che, in generale, sembra una costante nella carriera del giocatore.