Osimhen: offerta schock dalla Premier League

Victor Osimhen è finito nel mirino di un club inglese pronto a far follie per lui. A piombare sul nigeriano con un’offerta ufficiale è l’Arsenal. La storica società londinese ha messo sul piatto ben 51 milioni di sterline, ossia l’equivalente di circa 60 milioni di euro. Al momento il Napoli sembra aver rispedito al mittente questa prima proposta ma non è detto che i Gunners non possano alzare il tiro.

Osimhen è l’obiettivo numero uno dell’Arsenal

L’ex bomber del Lille è molto apprezzato oltremanica. Questo soprattutto grazie all’ottima stagione disputata dove ha messo a segno 14 gol in Serie A e 4 in Europa League. Il numero 9 dei partenopei è il perno dell’attacco ed è una pedina indispensabile per il gioco di Luciano Spalletti. Per questo motivo la società campana difficilmente vorrà privarsi di un elemento così importante per l’economia della squadra. Allo stesso tempo al Napoli nessuno è incedibile e i dirigenti dell’Arsenal sono pronti ad aumentare l’offerta. In terra londinese i tifosi dei Gunners vogliono un colpo da novanta in attacco dopo che il Machester City ha acquistato Haaland e il Liverpool è pronto a ufficializzare Nunez.