PSG, Neymar può partire in prestito! Le voci dalla Spagna

Clamoroso a Parigi: secondo El Pais, tra più autorevoli giornali spagnoli, Neymar potrebbe presto lasciare il PSG. Dopo gli addii di Leonardo e del tecnico Mauricio Pochettino e i problemi nel trovare il nuovo allenatore (si parla di Zinedine Zidane), un’altra nuvola potrebbe oscurare il cielo parigino.

PSG-Neymar, clamoroso addio?

La partenza del brasiliano avrebbe ancor più dell’incredibile se i motivi fossero davvero quelli che riportano in Spagna. Il club transalpino avrebbe infatti deciso di dare il benservito a Neymar a seguito di un colloquio con Kylian Mbappé, investito di nuovi “poteri” all’interno del club dopo il faraonico rinnovo contrattuale. L’attaccante francese non gradirebbe alcuni atteggiamenti di Neymar in allenamento e nei tempi di recupero degli infortuni. Ciò avrebbe convinto la società a cedere l’ex Barça. Addirittura, il club parigino avrebbe addirittura già comunicato al brasiliano l’intenzione di cederlo durante la sessione di mercato ora in corso.

Il club del presidente Nasser Al Khelaifi sa che vendere un giocatore come il brasiliano, che guadagna 40 milioni di euro netti fino al 2027, è oltremodo arduo. Da qui si spiegherebbe, secondo El Pais, l’apertura dei francesi alla cessione in prestito con parte dell’ingaggio pagato proprio dal PSG. Le voci su un possibile passaggio alla Juventus non trovano per ora riscontro e c’è proprio da capire chi potrebbe rilevare le prestazioni dell’attaccante verdeoro.