PSG su Scamacca, Neymar è sul mercato: si punta l’italiano

Cambio di rotta a Parigi, PSG su Scamacca, Neymar è sul mercato. A rivelare la notizia bomba è una fonte vicino al presidente Al-Khelaifi a RMC, per poi fare il giro del mondo in poco tempo.

Il club francese si starebbe adoperando per cedere il brasiliano, infatti il suo entourage già nei giorni scorsi lo avrebbe offerto ad altri club, come Juventus e Chelsea. Il PSG è così deciso a disfarsi dell’attaccante che sarebbe disposto a pagare anche una parte dell’ingaggio. Il motivo dietro questa decisone sarebbe l’intenzione del club di mostrare la “mano dura” ai comportamenti poco idonei dei suoi tesserati.

Secondo quanto riportato dai principali quotidiani francesi, il club ha intenzione di puntare su un italiano per l’attacco: Gianluca Scamacca, classe 1999, in forza al Sassuolo. Nei prossimi giorni la società emiliana riceverà un’offerta da Parigi, che però dovrebbe essere inferiore ai 40 milioni richiesti dagli emiliani per il loro centravanti.

L’alternativa a Scamacca è Hugo Ekitike, del Reims, ma i sondaggi spingono verso l’italiano. Non solo, sembra che dalla capitale francese andrà via anche Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter piace molto al Monza che punterebbe volentieri sull’argentino, ma non può permetterselo.