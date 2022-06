Calciomercato Torino, ulteriore offerta per rinnovo Belotti: la Fiorentina in attesa

Una stagione non al massimo delle sue potenzialità, Andrea Belotti ha chiuso il campionato di Serie A con solamente 8 reti segnate. Poche rispetto a quello che ci ha abituato in passato. Per il giocatore ora un periodo di pausa, prima di svelare il mistero sul suo futuro. Si fa sempre più intricata la situazione, con il Torino che aspetta prima di trovare, nel caso, il giusto sostituto. La Fiorentina è alla finestra pronta ad approfittarne e portare in organico il Capitano granata. Solo con la scelta del Gallo Belotti si potrà andare avanti con il Calciomercato del Torino 2022.

Calciomercato Torino, nuova offerta della società per il rinnovo di Belotti

Ivan Juric, allenatore del Torino, considera il numero 9 fondamentale e vorrebbe tenerlo a tutti i costi. Per questo motivo sta spingendo la società al rinnovo di Belotti per un’altra stagione. Dal canto suo, l’esterno si considera svincolato ed ha ascoltato tutte le offerte ricevute, compresa quella della Fiorentina. Si è preso un po’ di tempo per pensare: seguire il cuore e rinnovare oppure andare via e provare una nuova avventura? Un dilemma che presto troverà la giusta conclusione. A parlarne il Corriere di Torino, che svela come i Granata abbiano fatto una nuova offerta all’entourage del giocatore. Ora non resta che attendere. Intanto si sonda il terreno per il possibile sostituto, con Cairo pronto all’acquisto di Joao Pedro.

Le possibili destinazioni del Gallo

In caso di addio, per Belotti, si aprono diverse piste: forte è l’interessa della Fiorentina, con Vincenzo Italiano che ammira molto il giocatore. Inoltre sarebbe la giusta pedina per affiancare Cabral nel reparto offensivo, visto inoltre il ritorno in Europa. In alternativa ci sono alcuni club di MLS che hanno contattato l’agente.