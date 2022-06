Calciomercato Torino: ecco l’attaccante che piace, si può fare

Il Torino cerca una punta, per aumentare i gol del reparto offensivo dello scorso anno e per tutelarsi dall’eventuale addio di Andrea Belotti, in modo da non farsi trovare impreparato. L’attaccante su cui punta è Joao Pedro, sempre stimato e ricercato dal club, anche in passato. Sicuramente si tratterebbe di un colpo di sicura riuscita, viste le qualità indiscusse del giocatore, che garantirebbe gol e peso offensivo. Da affiancare a chi? Nel Torino di oggi nessuna punta è incedibile, da Belotti a Zaza a Sanabria. Considerando che il calciomercato inizia il 1 luglio, ma pianificando gli acquisti e le cessioni, chissà chi si troverà come compagno eventualmente.

Ecco i dettagli dell’operazione Joao Pedro

Joao Pedro, 30 anni, potrebbe approdare alla corte di Juric per potenziare il reparto offensivo. I granata hanno sondato il terreno, il Cagliari nel frattempo ha abbassato le pretese dopo la retrocessione. L’offerta che il Torino è pronto a fare per la punta si aggirerebbe intorno ai 7-8 milioni di euro. Cifra sufficiente per strappare il giocatore agli isolani che, con questi soldi rinforzerebbero la squadra per tentare la risalita immediata in Serie A. Insomma affare che potrebbe e dovrebbe andare in porto. Joao Pedro è a Cagliari dal 2014 dove ha totalizzato la bellezza di 255 partite e realizzato 84 gol.