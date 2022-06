Milan beffato al fotofinish, ecco dove andrà Renato Sanches

Sanches Milan sembrava fatta.. E invece no. L’irruzione del PSG ha sbaragliato la concorrenza del Milan che si è visto soffiare dalle mani un giocatore che pensava di avere in pugno. La valutazione dei francesi era di circa 25 milioni, quella del Milan di poco superiore ai 15: a metà strada si sarebbe chiuso. Poi, però, il PSG ha deciso di affondare il colpo mettendo sul piatto 30 milioni di euro e mancano solo gli ultimi dettagli per un affare clamoroso.

Sanches Milan: cos’è andato storto?

Nell’ultima settimana sembrava questione di giorni per il passaggio del portoghese ai rossoneri. Poi, invece, l’affare Sanches Milan è saltato a causa dell’irruzione del PSG. I rossoneri erano sicuri di aver chiuso l’operazione vista la scadenza del contratto di Renato Sanches nel 2023 e hanno sperato di avere uno sconto sui 20 milioni richiesti dal Lille. Forti dell’accordo col calciatore, i dirigenti rossoneri hanno temporeggiato e.. I parigini si sono fiondati sul classe 1997, chiudendo l’operazione in meno di 24 ore.

Saltato l’affare Sanches, la delusione della tifoseria

Scontenti, a dir poco, i tifosi rossoneri. Renato Sanches sarebbe andato a sostituire Kessié e l’operazione aveva trovato il benestare dei supporters, convinti di poter prendere un calciatore ancora giovane e molto forte. Le cose, però, sono andate diversamente e ora sui social lo sdegno della tifoseria non ha tardato a invadere i canali della squadra rossonera.