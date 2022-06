Scamacca-PSG, quasi fatta! Maxi offerta al Sassuolo, i dettagli

Scamacca è vicinissimo al PSG: l’attaccante classe 1999 potrebbe concretamente lasciare il nostro campionato dopo la maxi offerta che i francesi hanno fatto pervenire al Sassuolo, proprietario del cartellino. La stima del club campione di Francia nei confronti dell’attaccante era già nota da giorni. Adesso, però, la trattativa con il Sassuolo sembra davvero in fase molto avanzata.

Scamacca-PSG, manca poco: l’offerta super dei transalpini

I parigini hanno messo sul piatto 40 milioni di euro più bonus, riducendo sensibilmente la distanza dalle richieste emiliane (50 milioni). I francesi hanno formalizzato il rilancio nella giornata di ieri, nella quale ci sono stati ulteriori contatti tra le due società. Nel weekend potrebbe a questo punto arrivare la fumata bianca con il trasferimento dell’attaccante della Nazionale italiana nel campionato francese.

Scamacca, che era stato accostato anche a squadre del nostro campionato come Milan e Inter, lascerebbe il Sassuolo dopo una stagione da 16 gol in 38 partite. Numeri che non sono passati inosservati in Francia e che priverebbero la Serie A dell’ennesimo talento. Una perdita che, se avvenisse nel concreto, dovrebbe una volta di più far riflettere sulle difficoltà del nostro movimento che non riesce più non solo ad attrarre grandi talenti, ma neanche a trattenerli.