Calciomercato Lazio: Ilic e Vecino trattative concrete

Dopo le prime contestazioni arrivate dal ritiro biancoceleste, il Presidente Claudio Lotito ha promesso ai tifosi e a Maurizio Sarri una squadra di livello che possa giocarsela con chiunque. Tare è già a lavoro per allestire una formazione all’altezza delle aspettative della piazza e in questo momento il pensiero principale è rivolto soprattutto alla mediana. I nomi caldi che ruotano intorno al calciomercato della Lazio sono quelli di Ilic, Vecino per il centrocampo e Provedel fra i pali.

Calciomercato Lazio: Ilic se va via Luis Alberto

Secondo Il Messaggero la trattativa per il talento dell’Hellas Verona non è delle più semplici. Nell’affare è infatti coinvolto un secondo calciatore: Luis Alberto. Secondo i rumors, soltanto in caso di cessione del brasiliano, i biancocelesti potranno sferrare l’affondo decisivo per Ilic. La dirigenza laziale ha comunque il Piano B e questo porta il nome di Matias Vecino. Gli agenti dell’uruguaiano sono stati contattati un paio di giorni fa ed essendo il mediano svincolato, la trattativa è in discesa.

Intanto nel calciomercato della Lazio continua a spiccare il nome di Provedel. L’offerta per l’estremo difensore dello Spezia è ferma a 4,5 milioni di euro ma Lotito vuole fare di tutto per accontentare Sarri non soddisfatto da Maximiano.