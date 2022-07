Clamoroso dalla Francia: il Monza ci prova per Icardi!

La notizia che sta circolando nelle ultime ore ha del clamoroso: il Monza ha messo nel mirino Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, ora in forza al PSG, sogna il ritorno in Italia e la Juventus nelle scorse sessioni di mercato ci aveva provato, puntando poi su Vlahovic.

Monza: sogno Icardi

Dopo aver ufficializzato Sensi, il Monza ci sta provando per Icardi. Secondo il Corriere dello Sport, Galliani avrebbe contattato Wanda Nara e l’affare, per quanto difficile, non sembra impossibile. L’affare potrebbe andare in porto solo se i parigini contribuissero al pagamento dell’ingaggio dell’argentino che si aggira sui 10 milioni di euro. Il Monza lo prenderebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Ritorno in Italia?

Per Icardi quello al Monza sarebbe un ritorno in Italia dopo il burrascoso addio con l’Inter nel 2019, quando Conte lo escluse dal progetto Inter. Con la casacca neroazzurra Maurito ha messo a segno 111 reti in 188 presenze, affermandosi come uno dei migliori bomber in area di rigore. A Parigi, invece, nonostante lo score reciti 23 reti in 64 presenze, molte delle quali partendo dalla panchina, Icardi è considerato un esubero. Il suo ritorno in Italia, nonostante le difficoltà legate a ingaggio e cartellino, però, non è affatto da escludere.