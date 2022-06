Il Monza affila gli artigli: nel mirino tre calciatori dell’Inter

Per l’ambizioso Monza calciomercato stellare. Le ultime sessioni di mercato hanno visto i biancorossi come protagonisti in Serie B e puntano a fare lo stesso nella massima serie. In settimana ci sarà l’annuncio di Andrea Ranocchia, svincolatosi dall’Inter. E proprio dai neroazzurri potrebbe arrivare qualche rinforzo. Galliani ha messo nel mirino Sensi, Pinamonti e Gagliardini. Sui primi due fortissima la concorrenza della Fiorentina, su Gagliardini, invece, c’è anche un timido interesse di Torino e Lazio.

Monza calciomercato effervescente

La strada da Milano a Monza è davvero breve e la potrebbero percorrere vari calciatori neroazzurri. Su tutti Stefano Sensi in cerca di rilancio dopo l’ultima stagione vissuta in chiaroscuro a causa degli infortuni. Il prezzo del cartellino si aggira sui 15 milioni e lui sarebbe anche disposto ad accettare il trasferimento. Più complicata la pista Pinamonti, che ha richieste dall’estero e una valutazione di mercato sui 20 milioni. Gagliardini, invece, sarebbe un’occasione da cogliere nelle ultime settimane di mercato, coi nerazzurri che dovranno cedere per fare cassa.

Sensi, Pinamonti.. e non solo

Altra pista caldissima per il Monza è Joao Pedro. L’attaccante del Cagliari ha espresso il desiderio di giocare in Serie A e il Torino ha presentato la sua offerta al Cagliari: 4 miloni subito e due di bonus. Offerta rispedita al mittente da Giulini che ne vorrebbe 9/10, cifra che Galliani sarebbe disposto ad offrire. Si valuta anche l’ipotesi Candreva che potrebbe lasciare la Samp. Per il Monza calciomercato stellare, l’ennesimo.