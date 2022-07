Il Milan si avvicina a Ziyech: pronta l’offerta al Chelsea

Il Chelsea, dopo la resistenza iniziale, ha aperto anche al prestito con opzione per il passaggio di Ziyech al Milan. Il calciatore marocchino ex Ajax, ha deciso di cambiare aria e il suo passaggio ai neo campioni d’Italia sta prendendo sempre più quota.

Calciomercato Milan: Ziyech sempre più vicino

Dopo la cessione in prestito di Lukaku all’Inter, il Chelsea potrebbe prestare Ziyech al Milan. La trattativa pareva in salita viste le difficoltà legate a ingaggio e prezzo del cartellino ma il londinesi potrebbero favorire l’affare. Dopo l’apertura a un’eventuale cessione in prestito, l’affare potrebbe chiudersi se i Blues accettassero anche un diritto di riscatto invece dell’obbligo. Per quanto riguarda l’ingaggio, il Chelsea dovrebbe pagare una parte dello stipendio del marocchino.



Bye Bye Kessié

L’ivoriano è stato ufficializzato dal Barcellona e ora Pioli valuterà in ritiro se c’è necessità di qualche innesto o meno. Saranno valutati Pobega – di ritorno dopo l’ottima annata al Torino – e Adli, talentino francese acquistato lo scorso agosto e lasciato in prestito al Bordeaux. In stand-by l’operazione Sanches che sembrava a un passo dal PSG che, nel frattempo, ha acquistato Vitinha per 40 milioni di euro e sta prendendo tempo per il portoghese. E il Milan spera di soffiarlo alla concorrenza con un’offerta da 17 milioni di euro.