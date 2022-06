Lukaku ingaggio monstre: sarà il più pagato della Serie A

Il ritorno del gigante belga a Milano è ormai questione di ore. Per Lukaku ingaggio che potrà anche contare sul Decreto Crescita dato che l’attaccante ormai ex Chelsea aveva mantenuto la residenza in Italia. Decisivo per il ritorno l’incontro lo scorso fine settimana fra l’entourage del calciatore e la dirigenza neroazzurra.

Lukaku ingaggio da top player

Romelu guadagnerà 9 milioni di euro netti, 11 lordi, che faranno di lui il calciatore più pagato della Serie A. Per Lukaku ingaggio superiore alla sua “prima vita” in neroazzurro quando guadagnava 7,5 milioni di euro netti. Dopo l’addio lo scorso agosto per 115 milioni di euro, il belga ha spinto per il suo ritorno a Milano, forse pentitosi dell’addio. Ora ad aspettarlo ci sarà Inzaghi che a malincuore lo aveva visto partire.

Lukaku, Dybala.. E Dzeko?

L’ormai imminente ritorno di Romelu Lukaku e il quasi neroazzurro Dybala aprono nuovi scenari sul reparto offensivo dell’Inter. Ad essere molto dubbioso è Edin Dzeko. Il bosniaco ex Roma vedrebbe ridotto all’osso il minutaggio con l’approdo dei due top player e starebbe pensando a un addio. La Juventus e il Napoli ci starebbero facendo più di un pensiero. Alla Juve farebbe da chioccia a Vlahovic mentre a Napoli ritroverebbe Spalletti e sostituirebbe Mertens. Tutto ciò senza dimenticare Correa e Sanchez. L’argentino ha richieste da Marsiglia e Premier League, per il cileno, invece, non muore la speranza chiamata Barcellona.