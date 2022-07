Inter, prima uscita stagionale: 10-0 contro l’Fc Milanese, a segno la LuLa

Mentre corrono le voci di calciomercato e si intensificano le trattative in entrata e in uscita, l’Inter prosegue la propria preparazione in vista della nuova stagione: oggi gli uomini di Simone Inzaghi hanno disputato una prima partitella, una sgambata più che altro, contro l’FC Milanese, squadra militante nel campionato di eccellenza lombarda.

Provato il 3-4-1-2 con Correa dietro Lukaku e Lautaro

Il tecnico nerazzurro ha avuto l’occasione di poter vedere subito insieme Lautaro e Lukaku, oltre che tutti gli altri nuovi acquisti: secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe stato provato un inedito 3-4-1-2 con Correa trequartista dietro la Lula.

A segno la LuLa e il neo-acquisto Asllani

Nel primo tempo terminato 6-0 sono andati a segno Lautaro (doppietta), Lukaku, Correa, Asslani e Fontanarosa, mentre nel secondo tempo hanno timbrato il tabellino Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo, arrotondano il risultato sul 10-0.

La prestagione va avanti tra amichevoli e calciomercato

La pre-season nerazzurra proseguirà adesso con le prossime amichevoli in programma già a partire da Martedì 12 Luglio contro il Lugano e Sabato 16 Luglio a Ferrara contro il Monaco. Sullo sfondo, le voci di mercato già note, con i nomi di Dybala, Skriniar, Bremer, Sanchez e Milenkovic: per l’argentino si aspetta sempre la doppia uscita (Sanchez più uno tra Correa e Dzeko), mentre per Bremer le parti sono molto vicine e non si aspetterà l’eventuale cessione di Skriniar, per il quale il PSG non riesce a soddisfare le richieste nerazzurre, e ora non è detto che possa saltare tutto. Milenkovic resta sempre l’obiettivo ideale per sostituire lo Slovacco.