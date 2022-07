Junior Sambia è un nuovo calciatore della Salernitana

Manca solo l’ufficialità ma oramai Junior Sambia è vicinissimo a vestire la maglia della Salernitana. L’ex Montpellier dopo aver risolto il contratto con il club della Ligue 1, è pronto a raggiungere i nuovi compagni di squadra direttamente in ritiro. Secondo Sportmediaset il francese si trova attualmente in Italia e dopo il solito iter che comprende le visite mediche a Villa Stuart, firmerà il nuovo contratto con i granata. Giocatore duttile che può essere impiegato sia come terzino che come centrocampista, Junior Sambia può essere impiegato anche come trequartista. Potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpaccio per la società di Iervolino che lo ha prelevato a parametro zero.

Junior Sambia pronto a firmare un quadriennale

Le cifre non sono ancora ufficiali ma secondo le voci di mercato, il calciatore nato a Lione potrebbe legarsi alla Salernitana per i prossimi 4 anni con uno stipendio oscillante tra 1,5 e i 2 milioni di euro annuali. Per Davide Nicola il francese potrebbe rivelarsi un vero e proprio jolly, visto che può giocare in diversi ruoli. In Francia è stato il primo calciatore contagiato dal Covid e per lui c’è stato bisogno del ricovero in terapia intensiva, dove è stato messo dai medici in coma farmacologico. Adesso Junior Sambia si è completamente ristabilito ed è pronto a mostrare il suo talento all’Arechi.