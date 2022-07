Lovato si presenta a Salerno: “Sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia”

Il neo-acquisto della Salernitana, Matteo Lovato, si è mostrato carico e pronto a mettersi in gioco nella consueta conferenza stampa di presentazione sui canali social del club: “Sono venuto pronto e carico per affrontare la nuova stagione, con nuovi obiettivi. Sono stato accolto molto bene dal gruppo, ho sentito subito calore e credo ci siano buoni presupposti per affrontare al meglio la stagione”.

Lovato non ha esitato nell’accettare la proposta della Salernitana

L’ex difensore dell’Atalanta ha affermato: “Sia il direttore De Sanctis che Migliaccio mi hanno convinto da subito a sposare questo progetto. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni. La spinta dei tifosi è un valore aggiunto. Il calore, lo spirito e la spinta che trasmettono valgono uno o due calciatori in più in campo”. Lovato non ha paura di giocarsi un posto da titolare con calciatori più esperti e si mette a disposizione di mister Nicola: “Dai più esperti si può 1sempre imparare, con Pirola possiamo aiutarci a vicenda e migliorare e seguire gli esempi che ci sono in rosa. Nella difesa a tre posso ricoprire tutti i ruoli. Preferisco comunque quello al centro. Io sono comunque disponibile in base a dove c’è necessità e a discrezione dell’allenatore. Sono qui per impegnarmi al massimo e sudare la maglia”.