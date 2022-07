La Fiorentina pronta per Moena: tris d’assi dal mercato

Ultima settimana di vacanza per i calciatori della Fiorentina e poi sarà Moena il centro di tutto il mondo viola. Il ritiro di preparazione alla prossima stagione inizierà infatti il giorno 10 Luglio e rappresenterà il centro nevralgico dei toscani fino al 24 dello stesso mese. la società non vuol farsi cogliere impreparata e prepara tre colpi super in vista della prossima stagione. Una stagione che vedrà la Fiorentina di mister Vincenzo Italiano impegnata anche in Conference League oltre che a dover dimostrare l’ottima crescita registrata quest’anno in campionato.

Fiorentina, il sogno sono tre colpi prima di Moena

E’ praticamente fatta per Pierluigi Gollini dall’Atalanta. Dopo una stagione di prestito al Tottenham non proprio fortunata il portiere torna in Serie A e costituirà con Pietro Terracciano la coppia di estremi difensori della Fiorentina per la prossima stagione. Anche Luka Jovic del Real Madrid è a un passo. Il centravanti serbo dei blancos arriverà a Firenze, resta da capire se in prestito secco oppure con un’opzione di riscatto fissata tra i 20 e i 30 milioni di euro.

Anche Dodo dello Shakhtar è vicinissimo ai viola. Tra offerta e richiesta ballano circa due milioni di euro, ma l’operazione sembra in dirittura d’arrivo e il forte esterno brasiliano sarà viola nei prossimi giorni. Dopo l’acquisto di Mandragora dal Torino (via Juventus) è di oggi l’interessamento per Puig del Barcellona.

La Fiorentina è veramente molto attiva sul mercato e i tifosi sognano una grande stagione. Nel ritiro di Moena è tutto pronto e comincia a prendere forma anche il calendario delle amichevoli estive.