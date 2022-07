Lazio-Marcelo, si può fare: trattativa in corso, le richieste del giocatore

Lazio-Marcelo, colpo a sorpresa? Nei giorni in cui la Capitale sponda giallorossa è in fermento per l’arrivo di Paulo Dybala, i biancocelesti pensano ad una risposta che avrebbe del clamoroso. Liberatosi dal Real Madrid dopo una lunga militanza, Marcelo è infatti alla ricerca di una nuova sfida.

Lazio-Marcelo, colpo possibile

Svincolato dal Real Madrid dopo ben quindici anni con le merengues, il terzino brasiliano ha messo in chiaro di non voler porre fine alla carriera anzitempo. Vuole mettersi in gioco, possibilmente anche in un nuovo campionato e Roma sarebbe una destinazione gradita. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore verdeoro classe 1988 nelle ultime ore.

Le richieste dell’esterno si aggirano intorno ai 2,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Un investimento che sarebbe piuttosto consistente considerando il budget a disposizione dei biancocelesti e il tetto ingaggi fissato da Lotito. Anche per questo motivo, lo staff tecnico capitanato dall’allenatore Maurizio Sarri sta facendo scrupolose verifiche sulla condizione atletica dell’ex Real Madrid. Nella stagione da poco terminata con i blancos, del resto, Marcelo ha disputato soltanto 12 gare di campionato nella Liga spagnola, delle quali solo 5 partendo da titolare.