Probabili formazioni amichevole Roma-Sporting Lisbona: Dybala assisterà al match dalla tribuna

Martedì 19 luglio alle ore 21:00 allo stadio Algarve di Faro, Portogallo, si giocherà la sfida amichevole tra Roma e Sporting Lisbona. La formazione giallorossa scenderà in campo per la terza sfida del ritiro portoghese dopo le due vittorie, entrambe per 2 a 0, contro Sunderland e Portimonense. Anche per la formazione biancoverde si tratterà della terza amichevole stagionale, dopo i due pareggi per 1-1 contro Villarreal e Union Saint-Gilloise. Inoltre, sarà una sfida con uno spettatore un po’ particolare: il nuovo arrivato Paulo Dybala. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul prato portoghese.

Probabili formazioni amichevole Roma-Sporting Lisbona

Ecco di seguito le probabili scelte di José Mourinho e Rúben Filipe Marques Amorim per il match amichevole tra Roma e Sporting Lisbona:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Matic, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adán; Coates, Gonçalo Inácio, Neto; Pedro Porro, Ugarte, Henrique, Santos; Trincao, Edwards, Paulinho. All. Ruben Amorim