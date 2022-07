Mario Balotelli saluta la Turchia: l’Adana valuta le offerte

Mario Balotelli è pronto a ripartire per una nuova avventura. Dopo l’ottima stagione in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor che lo ha visto protagonista in campionato con 18 gol in 31 match, Supermario vuole cambiare aria. A segnare la rottura con l’attuale club allenato da Vincenzo Montella, è stata una diretta Instagram in cui l’ex Monza ha chiesto ai suoi fan se gradissero un suo trasferimento in Liga. La vicenda non è andata giù al Presidente dell’Adana, Murat Sancak, che ha dichiarato: “Non so cosa vuole fare Balotelli e non capisco questo tipo di comportamento. Il club comunque sta iniziando a ricevere diverse offerte per lui”.

Mario Balotelli potrebbe vestire la maglia del Sion

Dopo i primi rumors di calciomercato che hanno associato Supermario al Galatasaray prima e al Valencia di Gennaro Gattuso dopo, sembra concretizzarsi l’interesse di un club elvetico. A confermare lo stato avanzato della trattativa è Christian Constantin, numero uno del Sion, il quale ha svelato: “È vero, parliamo con lui da settimane, ma al momento è impossibile fare previsioni sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti e lavorare sottotraccia, ma le informazioni ovviamente sono uscite fuori in Italia. È un segnale che l’interesse è reciproco”. Avendo un posto da titolare garantito, Mario Balotelli con il Sion potrebbe provare a riconquistare la maglia della nazionale, visto che Roberto Mancini non ha mai nascosto la stima e l’affetto nei confronti della punta già allenata all’Inter e al Manchester City.