Calciomercato Como: dopo Fabregas è in arrivo un bomber

Il calciomercato del Como si è infiammato improvvisamente facendo letteralmente impazzire i tifosi. Dopo un inizio un po’ a rilento che già stava facendo nascere qualche mal di pancia, è arrivato un colpo da big che ha scosso l’intera Serie B. Cesc Fabregas, Campione del Mondo con la Spagna e indiscusso campione del calcio internazionale, è pronto a firmare un biennale con la società lombarda. La presentazione è attesa nei primi giorni di agosto ma i supporter comaschi sono già pronti a sfidare il caldo e invadere le strade della città.

Adesso il club vuole potenziare l’attacco e l’attenzione è caduta su uno dei bomber più prolifici del campionato cadetto.

Calciomercato Como: lombardi su Mancuso

La punta attualmente in forza al Monza, capocannoniere della Serie B 2020/21, non rientra più nei piani della società brianzola. Leonardo Mancuso nonostante le ultime due stagioni un po’ sotto la media è ancora molto richiesto e ha tanti club che lo corteggiano. Al momento il Como sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti. Oltre a proporre al calciatore un progetto molto ambizioso, nella scelta dell’attaccante milanese potrebbe pesare anche la vicinanza a casa. La trattativa è appena iniziata ma potrebbe chiudersi facilmente nel giro di pochi giorni con la formula del prestito secco.