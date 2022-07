Mercato Lecce, Corvino orchestra il gran colpo per la difesa

Il Mercato del Lecce è sempre in fibrillazione e Pantaleo Corvino le sta studiando tutte per provare a rinforzare la squadra in vista di questo nuovo campionato in Serie A. Dopo gli arrivi dell’attaccante Assan Ceesay dallo Zurigo e del portiere Federico Brancolini dalla Fiorentina a titolo definitivo e dei prestiti Colombo (Milan) e Frabotta (Juventus), si cerca di rafforzare anche il reparto centrale difensivo.

L’ultimo rumors arriva da Genova sponda rossoblù dove sarebbe in uscita il difensore centrale serbo Maksimovic. L’ex centrale di Torino e Napoli vorrebbe rilanciare la sua carriere e Lecce potrebbe essere l scelta giusta per tornare ai fasti di qualche stagione fa.

Corvino vuole Maksimovic, il mercato del Lecce entra nel vivo

Nikola Maksimovic compirà 31 anni a Novembre ed è un centrale difensivo molto forte fisicamente e abile nel gioco aereo anche grazie ai suoi 193 centimetri di altezza. Ha vissuto a Torino i suoi anni migliori tanto da guadagnarsi la chiamata del Napoli dove però ha brillato raramente. Lo scorso anno al Genoa appena 14 presenze in campionato e una sfortunata retrocessione in Serie B.

Il serbo ha un contratto fino al 2025 e il Genoa è disposto anche a far registrare una minusvalenza pur di liberarsi dell’ingaggio del calciatore. Il suo valore attuale è di 2,5 Milioni di euro e si sta ragionando sull’opzione di prestito con diritto di riscatto. Attualmente Lecce è per lui la miglior destinazione possibile. Un mercato quello del Lecce che promette ancora scintille.