Calciomercato Milan, Suarez vicino alla firma? Tra le indiscrezioni e le parole dell’agente

Nel pomeriggio odierno è stata lanciata una bomba di calciomercato dalla Spagna che riguarderebbe il Milan e uno dei bomber più prolifico in circolazione: Luis Suarez. Il quotidiano spagnolo AS, insieme ad altre fonti iberiche, avrebbe lanciato l’indiscrezione che l’attaccante uruguaiano sarebbe vicino alla firma con la società rossonera. Inizialmente in molti hanno pensato in una fake news, ma le parole di Marco Kirdemir, agente di Suarez, hanno confermato indirettamente la notizia. Inoltre, il procuratore del calciatore ha parlato di un altra squadra italiana, oltre al Milan, interessate al calciatore: il Monza. Ecco di seguito le sue parole.

Suarez vicinissimo al Milan: le parole dell’agente

Marko Kirdemir, agente di Suarez, avrebbe confermato indirettamente le notizie di calciomercato che circolano in queste ore di un Suarez molto vicino al Milan. Ecco le sue parole:

«Gli sto presentando alcune offerte, pertanto sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Uno veniva dal Monza, da 4 milioni di euro. Poiché i diritti d’immagine sono elevati, il suo stipendio aumenterebbe».