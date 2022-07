Mercato Napoli, novità su Kim: e c’è un altro ritorno di fiamma in avanti

Mercato Napoli, i giorni più caldi. Smaltita la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, gli azzurri si concentrano sul mercato in entrata. Non c’è solo il reparto difensivo nel radar di Giuntoli, in ogni caso: anche il reparto offensivo potrebbe ben presto accogliere nuovi rinforzi.

Mercato Napoli, Kim torna vicino. In avanti ritorno su Barak

Dalla Turchia arrivano notizie incoraggianti su Kim Min-Jae: il centrale sudcoreano sembrava ormai già un giocatore del Rennes, ma il Napoli avrebbe accettato di mettere sul piatto 21 milioni di euro sborsando fin da subito la maggior parte del denaro. Il tecnico del Rennes (che ha offerto i 19,5 milioni di euro della clausola) Bruno Genesio, che ha già allenato Kim in Cina, sta ancora provando a convincere il giocatore, che però sembra ormai aver scelto la destinazione partenopea.

Intanto, dopo aver chiuso per Leo Ostigard, si continua a monitorare anche Francesco Acerbi come soluzione low cost per la difesa. La rottura con l’ambiente laziale è ormai certificata e l’addio è ormai soluzione auspicata da tutti. Le uniche perplessità del Napoli riguardano l’età del centrale difensivo (34 anni) che lo rende un colpo poco “futuribile”, quantomeno se l’intenzione dovesse essere utilizzare il giocatore come titolare. Più probabile un arrivo “congiunto” con un difensore più giovane come Kim.

Non c’è solo la difesa come priorità della dirigenza azzurra: il Napoli sta infatti trattando con il Verona non soltanto per Giovanni Simeone, ma anche per Antonin Barak, tornato in auge dopo un periodo di raffreddamento. Il trequartista ceco sembra ormai pronto al grande salto dopo due stagioni tra le fila degli scaligeri. Nelle prossime ore, come riporta Il Mattino, è previsto un consulto telefonico tra le due società. L’addio di Andrea Petagna, in uscita dall’attacco azzurro e ormai promesso al Monza, potrebbe agevolare uno o più colpi in entrata nel reparto offensivo.