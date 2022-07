Napoli, c’è Acerbi per il post Koulibaly. Intanto arriva Ostigard

Napoli-Acerbi, pista aperta. Con Kalidou Koulibaly sempre più vicino al Chelsea, il Napoli pensa al futuro. Quasi tramontata la pista Nikola Milenkovic, si fa strada il nome di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.

Napoli, Acerbi nuovo nome per la difesa. Intanto arriva Ostigard

Ormai in rotta con la tifoseria biancoceleste e sempre più lontano da Roma, Acerbi arriverebbe a Napoli per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il centrale 34enne prenderebbe il posto di Koulibaly come titolare al centro della difesa, mentre tra le alternative ci sarà Leo Ostigard. Il centrale norvegese classe 1999, rientrato al Brighton dopo il prestito al Genoa, è ormai un giocatore azzurro. Agli inglesi andranno 5 milioni di euro più 3 di bonus, il contratto sarà triennale.

Il Napoli continua a seguire anche il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae, ma le richieste dei turchi per il 25enne si aggirano intorno ai venti milioni di euro. Valutazione simile anche per Marcos Senesi, classe 1997 del Feyenoord. In attacco Andrea Petagna è a un passo dal Monza e per sostituirlo spunta il nome di Giovanni Simeone: dopo averlo riscattato per 10,5 milioni di euro gli scaligeri potrebbero lasciar partire l’argentino con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. L’affare sarebbe finanziato proprio dalla cessione di Petagna al Monza.