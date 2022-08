Calciomercato Serie B: Aramu e Gaetano i nomi più ricercati

Quest’anno stiamo vivendo un calciomercato di Serie B di alto livello con trattative importanti, su tutte Fabregas al Como. Le altre squadre che fra una settimana inizieranno la nuova stagione non vogliono essere da meno e sono al lavoro per completare tutta la rosa. Il Parma è tra i club più attivi. I ducali guidati da Fabio Pecchia vogliono tornare nell’olimpo del calcio italiano e per questo stanno allestendo una squadra molto competitiva. I nomi caldi sul taccuino sono Ebrima Colley dell’Atalanta e Gianluca Gaetano del Napoli. Per il primo c’è da battere la concorrenza del Karagumruk, club turco allenato da Andrea Pirlo, e della Ternana. Sul centrocampista partenopeo ci sono da superare le resistenze del calciatore che vorrebbe giocarsi le proprie chance nella squadra di Spalletti. Il richiamo di Pecchia che lo ha lanciato nella Cremonese, potrebbe convincere Gaetano a disputare un’altra stagione in Serie B.

Benevento e Bari impegnate sul fronte cessioni

Il calciomercato di Serie B vive anche di cessioni. Su questo fronte è attivo il Bari. Il club pugliese prima di aggiungere nuovi innesti vuole piazzare i calciatori oramai fuori dal progetto. Fra i vari esuberi c’è anche Daniele Paponi, attaccante classe ’88, autore di tre gol e due assist nell’ultima stagione. Secondo il Quotidiano di Puglia, quest’ultimo piace al nuovo Catania ma ha vari club interessati in Serie C e Serie D.

Il Benevento è attento all’evoluzione della situazione di Federico Barba. Sul difensore c’è l’interesse forte di Vancouver e Kansas City, entrambi club della MLS. Secondo Tuttosport, al momento, il calciatore pare non gradire un’avventura oltreoceano.

Calciomercato Serie B: le principali trattative

Genoa-Venezia sta diventando un’asse calda. Ai veneti interessa Antonio Candela mentre i liguri vogliono Mattia Aramu. Sull’orizzonte sta nascendo l’ipotesi di uno scambio. I grifoni seguono con attenzione anche Charpentier e Yeboah. L’Ascoli è a caccia del bomber da regalare a mister Bucchi. Il ds Valentini tratta Samuel Di Carmine, attualmente di proprietà della Cremonese. La Spal è piombata su Mamadou Coulibaly della Salernitana. Il centrocampista fuori dall’orbita del progetto granata, piace anche alla Ternana. Infine è attesa solo l’ufficialità per il trasferimento di Mauro Coppolaro dalla Virtus Entella al Modena.