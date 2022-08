L’Inter riesce a tenere tutti i big: ecco chi sarà ceduto

Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa: non uscirà nessun big e mercato in entrata solo per un sostituto di Ranocchia – duello fra Akanji, Acerbi e Denayer. La cessione di Casadei, dopo quella di Pinamonti, potrebbe portare all’Inter i milioni richiesti e lasciare tranquillo l’allenatore piacentino. Il giovane neroazzurro ha richieste da Chelsea, Nizza e Sassuolo.

Cessione senza recompra per Casadei?

Gli scenari riguardanti la cessione del gioiellino della Primavera dell’Inter, però, sono differenti. Inizialmente il classe 2002 era stato inserito nella trattativa Bremer, andato poi alla Juventus, col Torino ma i milioni dei bianconeri hanno fatto saltare il banco. In Italia ci sono stati gli interessamenti di Udinese e Bologna ma il Sassuolo sembrava la società più quotata. I neroverdi lo avrebbero preso a una cifra fra i 7 e i 9 milioni di euro con recompra a favore dell’Inter sui 15 milioni. Chelsea e Nizza, invece, offrirebbero già una cifra più altra – vicina ai 15 milioni – ma senza opzione sull’acquisto futuro per i neroazzurri.

Skriniar: adieu Paris?

La cessione di Casadei garantirebbe all’Inter la stabilità per trattenere Skriniar a Milano e allontanare definitivamente l’interesse del PSG. Stesso discorso per Denzel Dumfries – richiesto dal Chelsea di Tuchel che lo vorrebbe come sostituto di Alonso – che sembra sicuro della permanenza.