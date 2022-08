Ecco perchè Paulo Dybala alla Roma è il colpo dell’estate

Paulo Dybala alla Roma non è un tormentone estivo ma rischia seriamente di diventare il colpo più bello di questa sessione estiva di mercato. Un’idea che sembrava folle è in realtà l’ennesima magia del mago Mourinho che sa benissimo come dover fare per rendere grande la sua Roma. Se in alcune zone del campo l’istrionico portoghese ha privilegiato un usato sicuro come quello di Nemanja Matic, già allenato al Manchester United, in altre zone ha puntato su una scommessa (quasi) sicura come il turco Zeki Celik in arrivo dal Lille.

Per l’attacco però Mourinho sa benissimo che per migliorare il reparto della Roma non sarebbe bastato ne un buon giocatore e neppure una scommessa da vincere. I giallorossi vogliono alzare il loro livello per tornare in Champions League e serviva un colpo di valore assoluto per poter puntare a farlo.

Dybala-Roma: un affare che può tornare a far sognare

Paulo Dybala è un calciatore che se sta bene è da considerarsi uno dei migliori 3 o 4 calciatori di tutto il campionato di Serie A. Nelle ultime stagioni alla Juventus purtroppo questa condizione di fiducia e di integrità fisica non è mai stata soddisfatta e il suo rendimento è calato rispetto agli inizi con la Vecchia Signora. I suoi numeri però dicono che ha segnato 115 reti in 293 partite giocate con i bianconeri, una media di 0,4 gol a partita. Più o meno Dybala segna un gol quasi ogni due gare e considerando il suo ruolo e la sua predisposizione a cucire ed inventare gioco, sono numeri veramente importanti.

Questo Mourinho lo sa benissimo. Sa che per far decollare la Roma, non essendo in grado di arrivare ai super-top europei e alle spese di certi club, deve inventarsi qualcosa. L’arrivo di Dybala alla Roma potrebbe essere una scommessa rischiosa ma se l’argentino dovesse esprimersi per quelle che sono le sue enormi potenzialità, i giallorossi avrebbero trovato il top player in grado di condurli su un altro piano. A quel punto lo scudetto potrebbe non essere un miraggio.

Paulo Dybala: tutti i numeri del fantasista argentino

età: 29 anni

altezza: 177 centimetri

peso: 70 chilogrammi

presenze in serie A: 271

gol in serie A: 98

presenze in Champions League: 53

gol in Champions League: 18

presenze in nazionale: 34

gol in nazionale: 3

presenze totali in carriera: 460

gol totali: 156