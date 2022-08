Iervolino: “Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens”

Danilo Iervolino spegne in parte l’apparante forte interesse della Salernitana per Dries Mertens. Il Presidente dei campani durante un’intervista a Radio Kiss Kiss, chiarisce la situazione: “Non abbiamo fatto alcuna offerta formale per Mertens perché è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c’è stata un’apertura, ma nessuna offerta o rifiuto”.

Le parole del numero uno della Salernitana non sembrano chiudere totalmente la porta e infatti alimentano i dubbi. Iervolino sta lavorando sotto traccia per il talento belga oppure al momento si tratta solo di una suggestione di calciomercato?

Di sicuro le parole del Presidente dei campani sono totalmente differenti da quanto detto da Abdullah Avci, allenatore del Trabzonspor. Il club turco sembrava essersi messo sulle tracce dell’ex Napoli ma il tecnico ha dichiarato: “Mertens è un giocatore molto importante, ma non pare un profilo accessibile per il club dal punto di vista economico”.

Il talentuoso calciatore belga non ha scelto ancora la sua prossima divisa. Secondo fonti vicine, pare che lui voglia riaprire la trattativa con il Napoli ma la cosa appare alquanto complessa. Difficile se non impossibile un suo trasferimento in maglia bianconera nelle vesti di vice-Vlahovic. Salerno resta una strada percorribile, all’Arechi verrebbe accolto a braccia aperte da Iervolino ma per il fantasista c’è anche la possibilità di un ritorno in Belgio.