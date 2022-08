Il Chelsea su Casadei, pronta l’offerta per l’Inter

Sul talento dell’Inter Casadei classe 2003 oltre agli occhi di Sassuolo, Torino e Bologna c’è anche il Chelsea. La nuova dirigenza dei Blues ha deciso di puntare sull’esperienza di calciatori come Koulibaly e Sterling e unirla a calciatori giovani e di talento come Slonina e Chukwuemeka. Ora il Chelsea spera di poter convincere anche l’Inter a cedere Casadei.

Casadei al Chelsea, niente recompra?

Per il classe 2003 la concorrenza è molta e mezza Serie A sarebbe disposta ad acquistarlo subito. Le società italiane, a differenza del Chelsea, garantirebbero all’Inter la recompra. Il Sassuolo più di tutte sembrava essere vicina all’acquisto del talento italiano – prendendolo assieme a Pinamonti? – per una cifra poco inferiore ai 10 milioni garantendo la recompra dalla stagione successiva. Il Chelsea, invece, potrebbe investire una cifra superiore, vicina ai 15 milioni, senza l’opzione sull’acquisto. I neroazzurri non sono ancora convinti dell’offerta degli inglesi e lo cederebbero definitivamente solo innanzi a un’offerta di 20 milioni di euro.

Inter, Udogie coi soldi di Casadei?

La cessione di Casadei, unita alla rescissione di Sanchez, garantirebbe all’Inter la possibilità di aggiungere qualche tassello allo scacchiere di Simone Inzaghi. Il nome caldo è quello di Udogie, talento italiano dell’Udinese, richiesto in Italia da Lazio e Juventus e in Premier da Tottenham e Manchester City. L’Udinese lo valuta circa 20 milioni di euro e lo cederebbe solo a titolo definitivo.