Mercato Napoli, Petagna va al Monza. Arriva Simeone?

Mercato Napoli, Petagna al Monza. Arriva Simeone? Gli azzurri hanno trovato l’accordo verbale con il Verona per il trasferimento del figlio del Cholito: operazione chiusa in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12, che potrebbe diventare obbligo di riscatto a condizioni molto difficili. L’arrivo di Simeone sblocca quindi la cessione di Petagna al Monza?

Mercato Napoli, via libera per l’arrivo del figlio del Cholito Simeone

L’accordo tra azzuri e veneti per Simeone sblocca la partenza di Petagna. La squadra di Spalletti ha dato il via libera per il trasferimento dell’attaccante al Monza, dopo aver bloccato la cessione nelle ultime ore. Il club di De Laurentiis, infatti, voleva assicurarsi prima un altro attaccante prima di lasciar partire l’ex Spal. L’attaccante classe 1995 si trasferirà quindi in Brianza con un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato solo in caso di salvezza, oltre ai bonus.

Con l’arrivo dunque del figlio del Cholito, Giovanni Simeone, Luciano Spalletti avrà a disposizione un nuovo vice Osimhen. Ora mancano solo alcuni passaggi burocratici, ma c’è già l’intesa tra i due club: prestito a circa 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. IL diritto di riscatto si trasformerebbe in bobligo a determinate condizioni, che restano comunque molto difficili da raggiungere.