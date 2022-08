Simeone: il Borussia può chiudere entro fine settimana

Il Borussia Dortmund è pronto a bruciare la concorrenza del Napoli e a sferrare l’assalto decisivo per Giovanni Simeone. Il Cholito è finito nelle ultime settimane nel mirino del club tedesco che ha perso Haller alle prese con un lungo stop forzato. Secondo TMW gli agenti del Dortmund dovrebbero venire in Italia tra giovedì e venerdì per intavolare e chiudere la trattativa con l’Hellas Verona.

Il Napoli rischia di perdere Simeone

Aurelio De Laurentiis tentenna troppo e potrebbe farsi scappare il bomber argentino del Verona. I veneti chiedono una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro, i partenopei sono fermi a 17 ma dalla loro hanno già l’ok del calciatore. Il Borussia Dortmund ha fatto una prima proposta poco superiore ai 10 milioni di euro. Nonostante l’offerta sia molto distante da quanto richiesto dai gialloblu, i tedeschi vogliono far leva sul loro progetto a lungo termine per convincere l’attaccante a vestire la maglia del Dortmund.

Attenzione anche al Monza che resta alla finestra e monitora la situazione.