Meret allo Spezia sblocca il valzer dei portieri

Il passaggio dell’ormai ex Napoli allo Spezia da il via al valzer dei portieri. Sotto al Vesuvio dovrebbe finalmente arrivare Kepa dal Chelsea. Giuntoli ha già trovato l’accordo con il calciatore il quale è entusiasta di ritrovare il posto da titolare ma c’è da trovare la formula giusta con il club inglese. I blues vorrebbero cedere Kepa in prestito ma i partenopei non vogliono rischiare di rilanciare il calciatore nell’élite dei portieri europei e poi di restare a bocca asciutta. L’alternativa è Mignolet.

Con l’entrata di Meret i liguri rinunciano ufficialmente a Dragowski (troppo alte le richieste della Fiorentina – ndr) e possono lasciar partire Provedel verso la Lazio. Intanto quest’ultimo prima di andar via riceverà una multa dalla società per le dichiarazioni di qualche giorno: “Voglio andare via da un mese. Ogni giorno mi dicono domani. Non so quando accadrà, ma voglio essere allenato da Sarri”.