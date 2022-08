Calciomercato Torino: i granata bussano alla porta del Napoli

Archiviata la lite Juric-Vignati, il calciomercato del Torino riparte dai pali e l’obiettivo numero uno per la difesa della porta granata è Alex Meret. Il portiere in rotta totale con il Napoli accetterebbe ben volentieri di lasciare il club azzurro con il quale non ha mai trovato nessun tipo di feeling. I granata rappresenterebbero per l’ex estremo difensore dell’Udinese, una possibilità di rilancio e una chance per tornare nel giro della Nazionale di Roberto Mancini . Qualora i partenopei dovessero trovare l’accordo con Kepa del Chelsea, la trattativa per Meret sarebbe in discesa e si potrebbe optare anche per la formula del prestito con riscatto.

Calciomercato Torino: Kluivert e Orsolini obiettivi concreti

La dirigenza granata ha presentato un’offerta ufficiale al Bologna per il cartellino di Riccardo Orsolini. La proposta è di 8,5 milioni di euro (bonus esclusi) per il prestito con obbligo di riscatto senza ulteriori clausole. Il Bologna tentenna e spera di ricavare una cifra superiore, i rossoblù valutano il loro calciatore ben 15 milioni di euro.

Non solo Orsolini, il Torino sta seguendo anche Justin Kluivert. Il 23enne olandese ha disputato una buona stagione con la maglia del Nizza ma è comunque fuori dal progetto Roma. I granata sperano in uno sconto sul cartellino valutato intorno ai 15 milioni di euro ma c’è comunque da battere la forte concorrenza del Fulham.