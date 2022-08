Politano resta al Napoli ma afferma: “Nel calcio non si sa mai”

Matteo Politano continua a difendere i colori azzurri ma non giura amore eterno alla piazza. Il 29enne attaccante qualche settimana fa sembrava avesse già pronta la valigia, alcune voci di mercato parlavano addirittura di un’esplicita richiesta del calciatore di voler cambiare aria. Dopo la trattativa naufragata con il Valencia di Gennaro Gattuso, l’esterno offensivo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss affermando: “Ho dato la disponibilità a restare, ma nel calcio non si sa mai e vediamo che accadrà in questo ultimo mese di mercato. Ci sarà comunque il massimo impegno da parte mia”.

Politano resta ma il Napoli prenota Solbakken

Nonostante le dichiarazioni in un certo senso rassicuranti dell’ex Sassuolo, la dirigenza partenopea sembra aver sciolto ogni dubbio riguardo le condizioni fisiche di Ola Solbakken. Il calciatore norvegese attualmente in forza al Bodo/Glimt sarà con ogni probabilità il primo colpo azzurro del 2023. Il 23enne arriverà in Campania a parametro zero e sarà un utile rinforzo per la squadra di Spalletti.