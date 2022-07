Suarez-Cavani: il Monza sogna il doppio colpo

Una coppia uruguaiana da oltre 800 gol in carriera è il sogno del Monza. Adriano Galliani non ha smentito la trattativa per Luis Suarez, commentando con un laconico: “Il contatto con Suarez? Ho la memoria corta, non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatori che vorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi”. Inoltre l’ad della squadra brianzola ha rincarato la dose affermando di essersi attivato per portare alla corte di Stroppa altri attaccanti: “Arriveranno una o due punte, voglio star zitto e non aggiungo altro”. Secondo calciomercato.com l’altra punta potrebbe essere proprio Edinson Cavani.

Il Monza vuole almeno un grande nome: Suarez, Cavani e Icardi in pole

La società di Silvio Berlusconi è quella attualmente più attiva sul fronte calciomercato. Sono già tanti i colpi messi a segno: Cragno, Ranocchia, Pessina, Sensi. Questo va a dimostrare le ambizioni di un club che al suo storico debutto in Serie A vuole ben figurare, ponendosi l’obiettivo di arrivare tra le prime dieci in classifica. I tifosi sognano e il duo Berlusconi-Galliani vuole alimentare i sogni cercando di acquistare almeno un grande nome. Luis Suarez ha lasciato l’Atletico Madrid mentre Edinson Cavani si è liberato dal Manchester United, due colpi a parametro zero. Ciò che pesa è l’ingaggio richiesto dai due bomber e l’età (entrambi classe 1987 – ndr). Alla finestra resta l’ipotesi Icardi. L’argentino ha 28 anni ed anche se è ancora sotto contratto con il PSG è comunque fuori dai progetti della società francese.

Tutte trattative complicate ma possibili soprattutto se a gestirle c’è il condor Galliani.