Calciomercato Napoli: in arrivo un bomber sudamericano

Il calciomercato del Napoli è influenzato in maniera importante dalle voci di una possibile cessione di Osimhen al Bayern Monaco. I principali siti sportivi parlano di una mega offerta di oltre 100 milioni di euro per portare il nigeriano in Germania. Con parte di questi soldi De Laurentiis potrebbe spegnere le contestazioni dei tifosi portando Cristiano Ronaldo in Campania. Oltre ai rumors non confermati dalla società, ci sono diverse trattative in fase avanzata che potrebbero cambiare il volto alla squadra di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli: la cessione di Petagna sblocca l’arrivo di Simeone

Il bomber dell’Hellas Verona è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Il cartellino dell’argentino è valutato 18 milioni di euro ma Giuntoli può chiudere l’affare anche con 15 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport Giovanni Simeone è entusiasta dell’interesse del Napoli e ha già un pre-accordo con la società partenopea: contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione (bonus compresi). L’arrivo dell’attaccante è però legato alla cessione di Andrea Petagna. L’ex Spal è vicino alla firma col Monza.

Sirene inglesi per Lozano

In queste ultime ore il West Ham ha bussato alla porta del Napoli chiedendo informazioni sul messicano. Gli azzurri valutano il cartellino 20 milioni di euro, una svalutazione importante per le casse del club, visto che Hirving Lozano è stato acquistato dal PSV per ben 40 milioni di euro. A frenare la trattativa è l’ingaggio dell’esterno offensivo.

In caso di cessione di Lozano, Giuntoli potrebbe piazzare l’affondo decisivo per Ola Solbakken (seguito anche dalla Roma).

Calciomercato Napoli: le ultime su tutte le trattative

In stand-by la trattativa con il Valencia per Politano. Gli spagnoli hanno acquistato Castillejo dal Milan e sono alle prese con il blocco del mercato causato dalle rigide regole del fair-play finanziario spagnolo.

Tra i pali non è un mistero che Meret non convince del tutto Spalletti ma i nomi di Kepa e Navas sembrano irraggiungibili a causa dell’alto stipendio dei due. L’arrivo quasi imminente di Kim dovrebbe completare il reparto difensivo. A centrocampo i mal di pancia di Fabian Ruiz, Demme e Elmas non sono di facile gestione e si cercano acquirenti disposti a spendere quanto richiesto dalla società.