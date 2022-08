Veretout lascia la Roma: destinazione Marsiglia

Jordan Veretout dopo tre stagioni è prossimo a lasciare la capitale. Il centrocampista francese torna in patria, infatti sembra fatta per il suo trasferimento all’Olympique Marsiglia. Si tratta di una cessione a titolo definitivo e nelle casse giallorosse finiranno ben 11 milioni di euro di parte fissa. A questi potrebbero essere aggiunti 4,5 milioni di euro di bonus legati al raggiungimento di alcuni obbiettivi: un milione alla quindicesima presenza del calciatore con la nuova maglia; 1 milione alla trentesima presenza; 2,5 milioni se il club dovesse conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Non solo Veretout sul piede di partenza

Dopo gli arrivi di Matic e Wijnaldum, la Roma ha bisogno di liberarsi degli esuberi a centrocampo. Oltre alla cessione del francese, i giallorossi sono in trattativa con la Sampdoria per il trasferimento di Gonzalo Villar. Il classe 97′ non è mai entrato nei piani di Mourinho e già lo scorso anno fu dirottato al Getafe. Quest’anno è atteso a Genova già nella giornata di venerdì con la formula del prestito con diritto di riscatto.