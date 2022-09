Calciomercato Napoli, De Laurentiis stringe tre rinnovi: di chi si tratta

Il Napoli è una delle grandi protagoniste di questo inizio di stagione, sia in Serie A che in Champions League. Mister Luciano Spalletti si gode una squadra bella, propositiva e con dei singoli il cui valore sta crescendo esponenzialmente. Sotto sotto anche il presidente Aurelio De Laurentiis gongola: la sua politica di risanamento dei bilanci ha portato la società a prendere decisioni dolorose in termini di mercato. In estate se ne sono andati David Ospina, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Dries Mertens: eroi per il popolo partenopeo, che ha criticato aspramente tali decisioni. I giovani da cui sono ripartiti gli azzurri non stanno facendo rimpiangere i big del passato e ora De Laurentiis si concentra sui rinnovi. Secondo Sportmediaset sarebbe sempre più vicino il rinnovo di Alex Meret, portiere rinato dopo un anno e un’estate complesse. A Castelvolturno si discute anche del prolungamento contrattuale di Stanislav Lobotka, faro del centrocampo di Spalletti. Lo slovacco andrà in scadenza nel 2025, così come Amir Rrhamani. Sia lo slovacco che il kosovaro dovrebbero prolungare fino al 2027 con un cospicuo adeguamento di stipendio, stando a La Gazzetta dello Sport.